Lo hizo en medio de una entrevista. Uribe da su versión sobre episodio en el que le hizo tomar jugo vomitado a su hijo Jerónimo.

En pasados días Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, concedió una entrevista a la Revista Bocas donde habló sobre diferentes aspectos de su vida y esta misma en la política colombiana.

Y precisamente una de las revelaciones que hizo Tomás se tomó las redes sociales.

Aseguró que su papá le hizo tomar jugo vomitado a su hermano Jerónimo.

“Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello”, manifestó al recordar el episodio que vivió su hermano por no querer beber un jugo de fresa con banano.

Uribe da su versión sobre episodio en el que le hizo tomar jugo vomitado a su hijo Jerónimo.

Luego de que la anécdota le diera la vuelta al país, fue el mismo Álvaro Uribe el que se refirió a lo sucedido en entrevista con W Radio.

Según comentó, efectivamente el episodio fue real y sí obligó a su hijo a que tomara el vómito del jugo, manifestando que tenía un carácter fuerte, pero que eso era cosa del pasado, que ya había cambiado.

Eso sí, detalló que Tomás exageró la situación y que no fue tan cruel el momento como él lo comentó a la revista.

“Los tiempos me han hecho cambiar. Yo de papá joven tenía una idea que por fortuna se cambió, yo era muy drástico con mis hijos. Yo de pronto cometí esos errores. Le dije a Tomás: ‘Hombre, no tan exagerado como tú lo dijiste’. Le hice tomar el jugo, es cierto, de pronto un error, pero no en las condiciones que Tomás dice”, manifestó.

Uribe da su versión sobre episodio en el que le hizo tomar jugo vomitado a su hijo Jerónimo.