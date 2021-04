El día de paro Nacional ha llegado y mucha gente planea salir a marchar. Sin embargo otras personas prefieren quedarse en casa. Crean manual para la gente que quiere protestar pero no sale a marchar.

Si usted es de los que quiere sentar su voz de protesta por la reforma tributaria y por otras malas decisiones que ha tenido el Gobierno de Duque, pero no quiere salir a las calles porque no es su estilo o porque por pandemia prefiere evitar aglomeraciones, esta información le puede interesar.

Un texto se ha hecho viral en las diferentes redes sociales donde le explican a las personas que quieren protestar pero no saldrán a marchar, como pueden expresar su inconformismo ante la situación que se vive en el país. Acá le dejamos el texto.

Crean manual para la gente que quiere protestar pero no sale a marchar

¿Quiere protestar pero no es de marchas?

Para los que no quieren o no pueden ir a marchar el 28 pero están en contra de la reforma tributaria

Hoy 28 de abril puede apoyar …

• No utilice bombas de gasolina, no tanque.

• No use bancos, ni plataformas financieras.

• No compre en grandes superficies, vaya y hagale el gasto a tienda del barrio.

• No compre lotería, chance o Baloto, ni realice pagos por puntos de chance y apuestas

•No compre el soat, ni realice tecnomecánica, solo no lo haga hoy.

• No utilice transporte público

• No compre bebidas.

El texto enfatiza que si por un solo día, las personas unidas paralizan la economía, se dejaría de ganar millones. Según la cadena, con esto al Gobierno le quedaría claro que son los grandes empresario los que deben invertir y pagar esos impuestos.

De igual manera, enfatiza que con esto no hay necesidad de contagiarse, ni de vandalizar.

Después de leer esto ¿cree qué es lo correcto? ¿si funciona?