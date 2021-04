Según cuenta Noticias Caracol, un conductor de taxi fue víctima de un grupo de ladrones en Fontibón, al occidente de Bogotá. Los criminales abordaron el vehículo de servicio público haciéndose pasar por pasajeros. Sin embargo, los individuos le robaron lo que había hecho el taxista (producido) durante su día de trabajo y dos celulares, pero como si no fuese suficiente, lo atacaron con arma blanca (cuchillo). Taxista herido durante un robo fue retenido en el hospital por no tener cómo pagar

Durante las horas de la noche, en la capital, se registró un hurto que terminó con una persona herida.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con el testimonio de la esposa de la víctima, Alejandra Orozco, “se dirigían a Porvenir, al lado del río Bogotá. Llegando allá lo atrapan y literalmente lo apuñalaron y le roban las pertenencias”.

El herido tuvo que ser llevado a un centro hospitalario, con el fin de que le brindaran ayuda médica. No obstante y pese a todo lo sucedido, el hombre viviría un drama más. No contaba con EPS y tampoco con los recursos suficientes para pagar la cuenta. El monto total de la asistencia sería de 450.000 pesos. El hombre no pudo salir por falta de pago.

¿Por qué no tenía EPS?

“A raíz de la pandemia no pudimos seguirla cancelando, que son 278.000 pesos, un poco elevado el monto para cancelarlo”, afirmó la esposa.

Por otro lado, la mujer contó que los criminales le provocaron una herida a su esposo en el tórax, cuenta que, por poco, le toca el pulmón. Además, presentó algunas cortadas en sus dedos y le tuvieron que coger diez puntos por su herida.

¿En qué terminó la situación?

El hombre fue retenido en el hospital, mientras su esposa, compañeros y amigos intentaban reunir el montón para poder pagar la cuenta y que pudiese salir.

Alejandra Orozco afirmó que, “le pedí muy amablemente que me colaborara con la trabajadora social que hay en la noche, pero me reitera que solo es para venezolanos y personas embarazadas, y me parece injusto que uno trabajando dignamente, sufra un incidente de estos y no le puedan colaborar”.

Finalmente, esta situación concluyó con una protesta pacífica de un grupo de taxistas en distintos puntos del sur y occidente de Bogotá, con el fin de que a su compañero le dieran salida una vez recuperado de sus heridas.

LE PUEDE INTERESAR

¡Increíble! Las maravillosas imágenes que ha dejado la superluna