¡Palabras certeras! “No nos joda más”, el mensaje de César Gaviria para Carrasquilla

El periodista Lucas Pombo tuvo acceso a varias de las opiniones que entregó el expresidente César Gaviria contra el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo anterior, en una reunión que tuvo con varios integrantes del partido Liberal.

Inicialmente, el líder de ese colectivo convocó el encuentro para expresarles a sus congresistas que el partido no podía dar su voto favorable a la reforma tributaria que presentó en Gobierno Nacional, por lo que deben hacer lo posible para que se hunda.

Es importante mencionar que los votos de ese movimiento son sumamente importantes para el Ejecutivo, teniendo en cuenta que no tienen la mayoría para lograr que el controversial proyecto de ley se apruebe.

El periodista mencionado anteriormente compartió en su cuenta de Twitter cuatro frases que usó Gaviria en medio de la charla sobre el ministro Carrasquilla. Su mensaje fue directo y conciso:

“No le pido la renuncia a Carrasquilla porque se queda. Solamente le digo: ‘Váyase y no nos joda más’”, expresó Gaviria, citado por Pombo.

Las siguientes líneas que siguió Gaviria, según informó el reportero de La W, fueron:

-“Hay que cuidarse del ministro Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia”. “No le tuve miedo a Escobar y no le voy a tener miedo a Carrasquilla”. “El partido Liberal se debe oponer a una política errónea y peligrosa”. Palabras que desataron toda una polémica en redes.

Es importante mencionar que hace un par de semanas Gaviria ha atacado al ministro de Hacienda en varias oportunidades. En una oportunidad, el expresidente declaró en un evento: “Ministro Carrasquilla presente su reforma tributaria a ver quienes son capaces de votarle eso. Creyeron que a punta de mermelada van a manejar al partido Liberal, pues no, no van a manejar al partido Liberal a punta de mermelada, yo se los garantizo. Este partido no va a tomar esa decisión porque es totalmente inconveniente”.

Finalmente, esta información entregada por Pombo sobre los planteamientos que hizo Gaviria en una reunión de su colectividad.

¡UN PARO POR LA REFORMA!

Tras una reunión, las centrales obreras y sindicalistas acordaron mantener la marcha programada para este 28 de abril en Bogotá. “No nos dejan otra opción”, dijeron en la rueda de prensa que realizaron para anunciar su decisión.

Según los organizadores, el “gobierno negacionista” no les deja otra opción que salir a marchar, pues se opone a retirar el proyecto de reforma.

Pese a esto, aseguraron que todas las movilizaciones cumplirán con las medidas de bioseguridad, tales como el distanciamiento y el uso del tapabocas.

