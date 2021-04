A Alberto Carrasquilla le quieren cobrar sus propuestas. Por eso, pedirán formalmente la renuncia del ministro de Hacienda.

Sería el Partido Liberal el que presente esta solicitud en el Congreso.

Según conoció W Radio, este partido se reunirá el próximo 27 de abril para discutir algunos temas. Uno de esos será la reforma tributaria.

Pedirán formalmente la renuncia del ministro de Hacienda

El expresidente y director de la colectividad, César Gaviria, hablará con los demás políticos liberales para hundir en el Congreso el proyecto del Ministerio de Hacienda.

Al parecer, no votarán a favor del proyecto si el Gobierno no lo retira. Pero darán un paso más allá.

Fuentes aseguraron a la emisora que el expresidente le planteará a los congresistas pedir la renuncia del ministro de Hacienda.

Además, esta decisión que tomen sería vinculante para los congresistas. Es decir que, de no acatarla, pueden ser sancionados.

De hecho, quien apoye el proyecto no podría aspirar al Congreso en las próximas elecciones con el aval de este partido.

Uribe pide que no retiren la reforma tributaria, pero que la modifiquen

El expresidente Álvaro Uribe se refirió en Blu Radio a la propuesta que tiene su partido, el Centro Democrático.

“Creemos que hay que hacer algo muy distinto a lo que propuso el Ministerio de Hacienda, después de muchas horas de trabajo con toda la bancada del Centro Democrático se ha presentado este documento para ayudar a construir el consenso entre el presidente Duque y todos los partidos”, expuso el también exsenador.

Según dijo Uribe, su propuesta es “una reforma sencilla, que no toca el IVA, no toca los alimentos, no se mete con los ingresos de la clase media colombiana, no toca los servicios públicos, etc. Serían unas normas, fundamentalmente transitorias, para un impuesto que paguen los colombianos más pudientes”.