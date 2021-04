Los contagios sigue creciendo en Boyacá, lugar en el que la ocupación de camas UCI llegó al 80%, mientras en Tunja alcanzó el 84%. Razones por las que Plinio Hernández; presidente de Dignidad Papera, consideró que es un riesgo movilizarse. Así que los paperos de Boyacá participarán del paro desde las fincas.

“Nosotros nos mantenemos firmes en el paro, más no de la movilización, hemos hablado con diferentes líderes del departamento, y no podemos ser irresponsables a lo que está pasando a nivel nacional. Le estamos diciendo a los campesinos que, ojalá, se manifiesten desde sus municipios y fincas porque no nos podemos quedar callados frente a este proyecto de ley que afecta a los campesinos del país”, expresó. Así lo indicó W Radio.

Además de esto, Plinio consideró que se debe cambiar la logística, porque con el pico de la pandemia no se puede arriesgar a la población campesina, quienes militan desde los 50 a 70 años de edad.

No obstante, Tatiana Mosquera, de Dignidad Agropecuaria de Boyacá, aseguró que se mantienen en el paro en Tunja, Duitama, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Sogamoso, Soatá, Soracá Garagoa y Berbeo

“Para el caso de Chiquinquirá y Berbeo se va hacer realizar caravana y cacerolazo desde las ventanas de las viviendas, ahí no va a haber riesgo y los que estamos en la movilización estaremos con todos los elementos de bioseguridad y distanciamiento social”, indicó el mismo medio.

Entre tanto, el vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se mantienen en salir a la movilización en Duitama, Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá, Soatá, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Soatá, Puerto Boyacá, con el requisito de que cada municipio mantenga el distanciamiento social.

¡SE MANTIENE!

Por cuenta de la altas ocupaciones en las UCI de varias ciudades del país, las protestas se ven en peligro.

En diálogo con Blu Radio, el líder de Fecode señaló que el paro del 28 de abril sí va. Sin embargo, tomarán medidas que no pongan en riesgo la salud de los colombianos.

Ante los altos índices de contagiados y de pacientes en cuidados intensivos, el gobierno pidió prudencia para las marchas que están programadas para este 28 de abril. Sin embargo uno de los líderes del paro, Fecode señaló que dependiendo las condiciones que se den, los docentes saldrán a reclamar sus derechos. Además dijo que no solo se sale a marchar pro la reforma tributaria sino por otros puntos que el Gobierno se ha negado a escuchar.

