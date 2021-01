Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, da positivo para coronavirus

La también exalcaldesa de Barranquilla y exministra lo anunció en sus redes sociales. Gobernadora Elsa Noguera da positivo para coronavirus.

La mandataria del departamento del Atlántico confirmó el resultado de la prueba que se hizo este sábado.

De inmediato, informó a la comunidad y anunció que seguirá trabajando desde su casa.

La exministra indicó que pese al resultado no tiene síntomas. Además, se siente en buen estado de salud y permanecerá dos semanas aislada.

"Por mi trabajo acostumbro a realizarme tamizajes de control, en la prueba de covid de ayer resulté positiva. No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento. Seguiré trabajando desde casa y con el favor de Dios superaré pronto esta situación", indicó.

Por mi trabajo acostumbro a realizarme tamizajes de control, en la prueba de covid de ayer resulté positiva. No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento. Seguiré trabajando desde casa y con el favor de Dios superaré pronto esta situación. — Elsa Noguera (@elsanoguerabaq) January 24, 2021

