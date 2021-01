Dos graves delitos cometen quienes realizan este tipo de procedimientos. Descubren laboratorio que falsifica pruebas COVID por 80 mil pesos.

La grave denuncia ya está en manos de la Secretaría de Salud de Antioquia, que investiga el sitio.

Además, están realizando controles en todos los laboratorios de Medellín para evitar que más casos como estos se presenten.

Descubren laboratorio que falsifica pruebas COVID

Una persona que se puso en contacto con el laboratorio hizo pública la denuncia. Según se conoció, el lugar ofrece pruebas con resultados para viajes o para incapacidades.

"Hemos estado hablando con los laboratorios y hay un laboratorio que nos reporta un resultado que no fue expedido por ellos. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando con esto, pero lo más importante es invitar a la ciudadanía a denunciar estos casos", dijo a Noticias Caracol Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

La persona que denunció contó cómo procede el laboratorio:

"Falsificando pruebas negativas para diferentes motivos: sea para viajes o cualquier tipo de necesidad que uno tenga. Él estaba cobrando 80 mil pesos por la prueba, por el certificado y las estaba expidiendo con cualquier tipo de seguro o cualquier tipo de EPS".

De acuerdo con una conversación que tiene el presunto falsificador y la persona, se le escucha decir:

"Para ese tipo de cosas es dependiendo lo que necesiten y de cuál prueba es la que necesiten. Si usted, por ejemplo, ya está con una aseguradora, a qué país se dirige y sobre todo la fecha".

La conversación continúa así:

-¿Yo no me tengo que hacer la prueba para nada?

–No, no, no, no se la tiene que hacer.

–¿Y qué costo tiene?

–Vale 80 mil pesos.

-¿Y vos me la mandas por correo o impresa?

–Por correo, PDF y al WhatsApp.

Por este caso, las personas implicadas incurren en el delito de falsedad de documento y violación a la medida sanitaria.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.