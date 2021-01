Esta entrevista ha generado un debate nacional este jueves. "A mí que me entierren con Uribe", afirmó el empresario Arturo Calle.

Vicky Dávila en Semana hizo una amplia entrevista al empresario antioqueño Arturo Calle quien reveló su lealtad y admiración al expresidente Álvaro Uribe, incluso afirmando de su personalidad, que es “es la sencillez más grande del mundo”.

“Qué tipo para untarse de pueblo. Con ese hombre no existían protocolos. Yo aspiro y les digo a los colombianos que me quieran, pero el que no me quiera querer qué se puede hacer…A mí que me entierren con Uribe. Yo me voy con él para mis enseñanzas”, dijo Calle en entrevista con Vicky Dávila.

Sobre una posible aspiración política del empresario, está la descartó por completo.

“Respeto la política, respeto los gobiernos, pero no soy político. Si les va bien, nos va bien a todos”, dijo.

También destacó la gestión de la senadora Paloma Valencia.

“Yo la admiro mucho. Es una persona que tiene un diálogo permanente, muy agradable. Escucharla es un placer desde todo punto de vista. La quiero mucho y tiene la inteligencia para poder tener un cargo. ¿Cuál? Ya lo tiene que es el Congreso de la República”, detalló el empresario.

Vicky Dávila aprovechó la entrevista y preguntó sobre su opinión sobre “Gustavo Petro, presidente”, y Calle respondió que “Pienso que es una persona muy capaz e inteligente”.

De otro de los excandidatos presidenciales de 2018, habló de Sergio Fajardo, a quien describió como un “matemático”.

Pese a su estimación por, Álvaro Uribe, no apoya la posible candidatura de su hijo Tomás, explicando que “el partido debería salir a decir que Tomás Uribe no es su candidato y que no será. Él no es la ficha para ser presidente, allí no puede llegar cualquiera y punto”, expresó el empresario del sector textil.

