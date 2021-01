La profesora trabajaba desde hacía varios años en Pueblo Nuevo, un sector del centro de Mérida, Venezuela. Profesora ayudó a abortar a una de sus estudiantes de 13 años tras haber sido violada.

La niña de 13 años había sido agredida sexualmente y a raíz de esto había quedado embarazada.

Según la BBC, la profesora fue identificada como Vannesa Rosales, una reconocida activista por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Venezuela.

La profesora conocía desde hacía varios años a la niña, le reveló al mismo medio Venus Faddoul, amiga y defensora de la activista.

"No la iba a dejar abandonada", dijo la defensora sobre la acción de su amiga, quien también reveló que la misma doctora que atendió a la niña, que tenía problemas de desnutrición, afirmó que el embarazo no llegaría a término porque su útero no estaba desarrollado.

El victimario de la niña habría sido un hombre de su misma comunidad, que luego de ser detenido quedó en libertad y ahora está fugitivo.

La mamá de la niña fue quien buscó a la profesora para pedirle ayuda cuando se percató que estaba embarazada. Así fue como le facilitó información y las pastillas para la interrupción del embarazo.

Ahora tanto la madre como la profesora están detenidas y deberán responder por "aborto provocado con la agravante de haberse cometido en una adolescente", según las leyes del vecino país.

Según la legislación, que es del siglo XIX, no se contempla ningún supuesto, ni siquiera el de violación para el aborto.

Por ahora las activistas esperan con optimismo que este caso permita hacer un cambio estructural respecto a las leyes arcaicas que siguen vigentes.

