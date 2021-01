En video: revelan imágenes de presunta rumba de uniformados en una estación de Policía

A ritmo de vallenato fueron grabados al parecer estos uniformados en una fiesta. En video: revelan presunta rumba de uniformados en una estación de Policía.

En las imágenes se puede observar a varios hombres, mujeres y agentes con uniformes que estarían celebrando en lo que parecer es una instalación de la Policía. El hecho fue denunciado en el municipio de Puerto Tejada, Cauca y habría ocurrido el pasado 30 de noviembre.

La música de la rumba aparentemente vendría del carro del comandante de esa unidad policial.

“De manera inmediata, ordené las actuaciones disciplinarias correspondientes para determinar si hay o no una responsabilidad de algún funcionario del departamento participando en alguna conducta contraria a los lineamientos de la disciplina policial”, dijo el comandante de Policía del Cauca, coronel Rosemberg Novoa.

En las grabaciones también se dieron a conocer unas conversaciones que hablan de unas presuntas cuotas de comparendos que los uniformados debían entregar a sus superiores durante la cuarentena.

“Mañana viene, mañana tiene que venir a apoyar y si no, si ustedes están de rebeldes ustedes dos, aquí vienen a trabajar, cómo me van a decir que en un cuadrante no van a encontrar tres infractores”, se escuchar decir supuestamente al Mayor.

“Venga, venga tigre, ¡usted también! Tanto que usted va y pide que mi Mayor venga un favor que no sé qué, mire, de a dos comparendos, mañana vengan a apoyar. Vienen aquí a reventarse en la mañana y en la tarde, y al que no le guste las políticas de aquí, a trabajar”, añadió.

La Policía recalcó que no se hacen exigencias a la comunidad para. “Nosotros tenemos una responsabilidad que es la de hacer cumplir lo estipulado en el código de convivencia y las cuotas no están determinadas”, finalizó el coronel Novoa.

Con ocasión del video difundido en los cuales se registran presuntas actuaciones no acordes a los canones institucionales de unos integrantes de @PoliciaColombia, en la estación de #PuertoTejada, #Cauca; se dispuso apertura de indagación preliminar pic.twitter.com/HlReU0n6wf — Mindefensa (@mindefensa) January 21, 2021

Un mayor de la @PoliciaColombia fue grabado en medio de una fiesta en la que presuntamente consume bebidas embriagantes junto a varios internos a los que sacó de una carceleta. El caso ocurrió en Puerto Tejada, Cauca. La Institución ya abrió una investigación. pic.twitter.com/w2jZ3IxVV4 — Carlos Cerón (@carlosaceron) January 20, 2021

La rumba fue en noviembre pero la @PoliciaCauca no se había pronunciado, aparecieron los videos y anunciaron que “hay una investigación en curso”. La rumba fue en Puerto Tejada, entre policías y detenidos de la estación. pic.twitter.com/gyAfJoIP1H — TuBarco (@tubarconews) January 21, 2021

