"Si no te gusta el tapabocas, imagínate usando respirador": duro testimonio desde la UCI

Las imágenes grabadas en un hospital de Bogotá piden a las personas que sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad para no requerir un respirador.

La situación en las salas de urgencia y cuidados intensivos de Bogotá es crítica. El segundo pico de la pandemia ha causado que miles de personas se contagien al día, con un aumento drástico en la ocupación de camas UCI. Aunque la Alcaldía de Bogotá insiste que hay todavía camas disponibles, la situación en los hospitales no amaina.

Por esto, médicos del Hospital San Blas, en la localidad de San Cristóbal, pidieron en un video que los ciudadanos obedezcan las normas de bioseguridad. El pedido es para que las personas que no usan tapabocas, no se lavan las manos o siguen haciendo fiestas clandestinas no necesiten después un respirador en una cama UCI.

"Si no te gusta utilizar un tapabocas, imagínate usando un ventilador artificial para respirar. Si estás cansando de estar encerrado, imagínate estando en una UCI. Si no aceptas la distancia social, imagínate no volver a abrazar de nuevo. Mientras tú estás de fiesta, otros luchamos por sus vidas", dice el mensaje de los médicos.

Una de las organizadoras del mensaje, Paola Ceballos, dijo a Noticias Caracol que la campaña busca recalcar estas medidas. "Nosotros somos la primera línea de intubación endotraqueal, ayudamos a los pacientes que no pueden respirar por si solos, por medio de un respirador mecánico. Nuestros días son largos, agotadores, no alcanza para nada, con pacientes muy críticos”, describió.

