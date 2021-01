Así quedan los pulmones luego de sufrir de coronavirus

Todavía son muchas las personas que dudan de la realidad del coronavirus. Por eso en redes sociales hay variados posteos que califican a la pandemia como un invento, una confabulación, un negocio, un fakenews o una medida de control.

Así, nos hacen recordar las tramas de la afamada serie de los noventa "Archivos Secretos X", donde todo era cuestionado y se buscaban dobles intenciones.

Pero los médicos y científicos, y no hablar de los enfermos, no dudan de la enfermedad que asusta a todo el mundo desde hace un año, y que de acuerdo al recuento de este domingo 17 de enero de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos registra 94.759.287 casos y 2.026.617 muertos en el planeta.

Para ejemplificar lo grave que en verdad es el covid-19, la doctora estadounidense Brittany Bankhead-Kendall, publicó radiografías de los pulmones de personas que superaron el coronavirus, y que aparecen mucho más dañados que los de fumadores.

Ella agregó que se observan daños severos en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de coronavirus, y entre el 70 y el 80% de los asintomáticos.

"No sé quién necesita escuchar esto, pero los pulmones después del covid-19 se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador terrible que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la dificultad para respirar persiste", dijo la especialista, quien ha tomado miles de placas de enfermos desde el inicio de la emergencoa sanitaria y dio una entrevista a CBS, cadena que se valió de sus expresiones para mostrar de izquierda a derecha pulmones sanos, los de un fumador y los de alguien que tuvo coronavirus.

Texas trauma surgeon says "post-COVID lungs look worse than any type of terrible smokers lung we've ever seen" https://t.co/NHtt4d7eT9

— CBSDFW (@CBSDFW) January 14, 2021