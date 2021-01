El personal médico quiere evitar tener que elegir a quién enviar a una UCI. Más de cien organizaciones piden cierre absoluto de Bogotá durante 15 días por aumento de contagios.

Piden cierre absoluto de Bogotá durante 15 días

La presidenta de la Organización Colegial de Enfermería, Cecilia Vargas, le explicó a Noticias Caracol que desde el Pacto por la salud y la vida, que está compuesto por más de 140 organizaciones sociales, sindicales, gremiales y académicas; el porqué hacen la petición.

“El aumento de la ocupación de las camas UCI por encima del 93%, el comunicado de la Personería Distrital que dice que la demanda es de más del 100%, el aumento del número de casos de contagio y las condiciones dramáticas que tienen los trabajadores de la salud, en relación a la sobrecarga y a la estigmatización etc", dijo la presidenta.

Por esa situación, la organización le hace la petición a la Alcaldía de Bogotá para decretar un "confinamiento absoluto de Bogotá por 15 días para poder plantear la posibilidad de dar uso racional de las camas hospitalarias", agregó.

Además, hace un llamado al Gobierno Nacional para activar la emergencia hospitalaria, "eso significa garantizar el uso de toda la red hospitalaria y clínica del país independiente de las EPS, para no colocar a los trabajadores de la salud, en particular a los médicos, a escoger quién va y quién no a la UCI, cuando se puede hacer uso de toda la red hospitalaria", sentenció.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News