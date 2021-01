Ladrones le dispararon a una mujer en la cabeza por robarla en una calle en Bogotá

Ocurrió en Puente Aranda durante una madrugada. Ladrones le dispararon a una mujer por robarla en una calle en Bogotá.

La mujer sale todos los días de su casa muy temprano para dirigirse a Cajicá, donde debe empezar su jornada laboral desde las 5 de la mañana.

Pero esa madrugada fue sorprendida por cuatro hombres en dos motocicletas.

Los sujetos esperaron a que ella saliera de su casa y la tomaron por la fuerza. Le quitaron el bolso que llevaba pero, a pesar de eso, intentaron llevársela.

Ella se aferró fuertemente a la reja de una casa en la zona y fue ahí cuando uno de los ladrones sacó el arma.

Inicialmente la golpeó varias veces con la culata de la pistola. Pero al ver que la mujer no se rendía, le disparó en el rostro.

Cuando escucharon el disparo decidieron dejarla ahí y salir corriendo.

Pero la mujer afortunadamente no falleció y la bala se alojó en su cabeza.

Un vigilante del sector la rescató y llegó hasta su casa. Ahí llamó a la puerta hasta que su hermana le abrió.

"Me dispararon. Me querían llevar, yo no me dejé", les dijo.

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo: "Ya se recogió la denuncia, se hizo la recolección de relatos en la zona y se tienen las imágenes de las cámaras de video".

