Tras conocer el proceso en su contra, reconoció públicamente que se arrepiente. "Pido al presidente disculpas", dijo joven tuitero que ahora teme por su futuro.

En Semana Diego Carrillo aseguró que se equivocó cuando publicó un trino en que se refería a Iván Duque.

"Ojalá maten a ese cerdo", escribió en 2018, cuando no tenía más de 100 seguidores. Ahora se arrepiente, pues no quiere pasar sus días en la cárcel.

"Pido al presidente disculpas"

En la entrevista con la revista dijo: "Pido al presidente Duque disculpas. Que me disculpe por la manera en que escribí mi inconformidad. Sigo inconforme, pero sé que no estuvo bien lo que escribí".

Y agregó:

"Me arrepiento respecto a la manera en que me expresé porque no pensé en las consecuencias".

La Fiscalía consideró que el trino es una instigación real contra Iván Duque y por el delito podría pagar una pena de hasta 6 años de cárcel.

Sin embargo, tras conocerse el hecho en varios medios de comunicación, se supo que la Fiscalía frenó temporalmente la judicialización.

La citación tenía fecha para este martes 12 de enero, pero el ente acusador pidió un aplazamiento.

Al parecer, evaluarán el caso probatoriamente antes de tomar una decisión.

