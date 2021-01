Mujer recibió disparo en el rostro en medio de un robo en Bogotá

La mujer de 35 años se debate entre la vida y la muerte luego de haber recibido un disparo en el rostro en la localidad de Puente Aranda.

Una mujer de 35 años de edad fue víctima de un violento robo en la localidad de Puente Aranda. La mujer, que salía para su trabajo en la madrugada de este martes, recibió un disparo en el rostro que la tiene al borde de la muerte.

Según El Tiempo, la mujer salió de su casa a las 4:30 am para dirigirse a su trabajo. El delincuente, acompañado de un cómplice, circulaba por el sector y se le abalanzó. La madre de la víctima del robo contó lo ocurrido.

"Le dan con la cacha en la cabeza. No se desmaya. Ella sigue valiente. Este señor saca un arma y le da un tiro en la cara. Y se van tranquilamente, como si nada", dijo la madre de la víctima.

"Ella me dice: ‘mami, me acaban de robar’ y se coge todo el rostro. 'Me dispararon, mamá', dice. Y cuando yo le veo la cara, tenía un hueco. Yo me sentí desfallecer", añadió.

Según la Policía, la mujer recibió un disparo en el rostro de un arma de fogueo. Los delincuentes habrían intentado robarle el bolso y accionaron el arma para forzarla a dejar de resistirse.

La mujer fue trasladada a un hospital, donde se encuentra en cuidados intensivos mientras se analiza cómo retirarle el proyectil de la cara. La madre de la víctima rechazó que haya sido imposible poner la denuncia, pues "la página de la Policía se cae".

