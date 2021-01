Iván Cepeda tomará acciones legales contra exgobernantes por genocidio de la UP

El senador de izquierdas Iván Cepeda anunció que emprenderá acciones legales contra el general retirado Rafael Samudio Molina, que fue ministro de Defensa de Barco, entre 1986 y 1988.

"Ante la revelación hecha hoy por el periodista Alberto Donadio, anuncio que en mi condición de víctima formularé las acciones penales a las que haya lugar contra el exministro de Defensa, general (r) Rafael Samudio por su presunta responsabilidad en el genocidio contra la UP", escribió Cepeda en su cuenta de Twitter.

En abril pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas del conflicto armado colombiano a Cepeda y a su hermana María, en el caso abierto por el genocidio contra la UP.

La decisión se tomó por el asesinato en 1994 en Bogotá del padre de los Cepeda, el senador Manuel Cepeda Vargas, en la época uno de los líderes de la UP

Cepeda aseguró que la columna de Donadio "demuestra, como lo hemos sostenido por décadas las víctimas: el genocidio de la UP ha sido planificado y ejecutado desde las más altas esferas estatales, es un genocidio de Estado"

La presidenta del partido UP, la senadora Aída Avella, aseguró en redes sociales que la columna de Donadio es "una prueba más" de que "los genocidios no son espontáneos, los planifican" y dijo que las "Fuerzas Militares deben responder por ejecutar el plan del israelí Rafi Eitan, para exterminar a la UP".