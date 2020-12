Gobierno responde sobre aumento del salario de congresistas

Un decreto del 24 de diciembre, plena celebración de Navidad en Colombia, tiene alborotadas las críticas contra el presidente Iván Duque.

En el decreto, del que no hizo bombo y no repartió a la prensa, se habla del aumento de salario de congresistas.

Un aumento de 5.12% es lo que tendrán senadores y representantes a la Cámara.

El aumento, en total, es de 1,7 millones de pesos, dos salarios mínimos legales vigentes.

Así, senadores y representantes pasarán de una asignación mensual de unos 32,7 millones de pesos a 34,4 millones de pesos.

Esto equivale a 39 salarios mínimos legales vigentes.

Las críticas saltan a la vista porque el decreto se hizo de forma silente, en un momento de escasez, en donde se debate sobre si el salario mínimo crecerá 2% o 3%.

“Este aumento corresponde al año 2020, no corresponde al 2021. Hasta hoy, no habíamos hecho el aumento, que por Constitución y por ley les correspondía a estas personas. Nosotros tenemos que esperar siempre una certificación de la Contraloría que nos diga cuál fue el aumento de los demás funcionarios. Estaba establecido que el aumento sería del IPC más 1.3%”, explicó el viceministro de Trabajo Juan Alberto Lodoño a Blu Radio.

“Las leyes no se pueden revocar por decreto. Nosotros no tenemos la posibilidad de desconocer lo que la ley nos impone, que es hacer ese aumento. Existen una cantidad de jurisprudencia de la Corte Constitucional que dice que nosotros no podemos afectarles los ingresos a los altos funcionarios del Estado”, manifestó.