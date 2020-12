A pesar de las aglomeraciones, vendedores informales culpan a Claudia López de bajón en ventas

Según los vendedores informales de sectores como San Victorino, la medida de pico y cédula acabó con sus esperanzas de ganar dinero.

Este miércoles se volvió a extender la jornada de pico y placa en Bogotá. A pesar de los cambios presentados este martes, la medida aplica para todas las zonas comerciales. Esto ha motivado que en centros como San Victorino, aunque las aglomeraciones continúan un día antes de Navidad, haya reducido el número de personas.

Aún así, los vendedores no están conformes. En zonas como San Victorino se siguieron viendo aglomeraciones, pero para los vendedores informales en especial, sus ventas se fueron a cero.

Ferney Franco, uno de los vendedores informales de este sector del centro de Bogotá, destacó la difícil situación que viven. "Hasta el domingo estaba movidita la vaina, pero ya con el pico y cédula nos blanquearon del todo", dijo a Noticias Caracol.

Lo mismo dijo otra vendedora, quien añadió que no está pidiendo documentos. "Porque a uno no se la muestran, la gente va de acá para allá y uno no la pide", aseguró.

El alcalde local de Santa Fe, Dairo Giraldo, advirtió que los vendedores informales pueden recibir comparendos por incumplir con el pico y cédula. "Esto también es responsabilidad de ellos, ellos están en la obligación de verificar el cumplimiento de la medida de pico y cédula, y su incumplimiento les acarreará las sanciones de ley", afirmó.

