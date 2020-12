"Me tocó pegarle su balazo": fría confesión de asesino de Wilfrido Murcia, pasajero del Sitp

Confesión de asesino de Wilfrido Murcia, pasajero del Sitp. Jackson Javier Castiblanco, alias ‘El Calvo’, fue capturado por el asesinado de Wilfrido Murcia en medio de un robo en un Sitp, el pasado martes 15 de diciembre. Uno de sus cómplices, conocido como Julián, también quedó en manos de la justicia.

Precisamente, Julián declaró recientemente en una audiencia y contó detalles sobre la planeación del robo, donde participó un tercer sujeto que aún sigue en libertad. Asimismo, contó que luego del asalto, cuando se encontraron los tres, 'El Calvo' les confesó el asesinato de Murcia.

Con estas palabras Jackson Javier les confesó el crimen: “todo se me salió de control, el viejo no quiso 'copear' y se me mandó con un palo. Yo le decía: ‘viejo suelte el palo que no se haga disparar’ y me metió un palazo en la cabeza, sacó un cuchillo y se me mandó encima y pues me tocó pegarle su balazo. Le pegué el primero y quedó como si no le hubiera hecho nada y ahí le pegué el segundo, pero ya sentí que todo el mundo me agarró”.

Confesión de asesino de Wilfrido Murcia, pasajero del Sitp

Blu Radio reveló la declaración. El relato se logró después de que el propio Julián se entregará y aportara datos para dar con el paradero de 'El Calvo'.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News