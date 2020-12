Así quedó el pico y cédula y el toque de queda en Medellín para fin de año

En víspera de la Navidad y el Año nuevo, la Alcaldía de Medellín anunció las medidas que regirán. Así quedó el pico y cédula y el toque de queda en Medellín.

El creciente aumento de los contagios por coronavirus en la capital antioqueña habrían sido la razón por la que la Alcaldía de Medellín tomó la decisión de establecer medidas restrictivas.

Los hospitales están en alerta roja por el nivel de ocupación de camas UCI y la escasez de algunos de los medicamentos en el departamento.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció las nuevas medidas que regirán en Medellín durante las festividades de fin de año.

La primera medida es el toque de queda extendido desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., desde el próximo jueves 24 hasta el sábado 26 de diciembre y nuevamente el jueves 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021.

Además, desde el 22 de diciembre y hasta finalizar el año se aplicará la medida de pico y cédula. Se aplicará con los números de identificación finalizados en par e impar y la circulación dependerá de los días que coincidan con el calendario, entonces los días pares saldrán a abastecerse o hacer actividades autorizadas aquellas cédulas finalizadas en número par.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, dijo el mandatario local.

Además, el alumbrado navideño se apagará hasta el 3 de enero y en esa fecha se evaluará extender o no la medida.

Pico y cédula y el toque de queda en Medellín

Urgente: medidas para Navidad y Año Nuevo.

1. Toque de queda continuo: del 24 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta el 26 a las 6:00 a.m y del 31 de diciembre desde las 8:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. (Abro hilo) — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 21, 2020

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Además, siga nuestras noticias en Google News