Este caso ha generado muchas dudas en esta población. Sujeto murió electrocutado tras intentar robar bombilla del alumbrado público.

Un hombre identificado como Fraylerzon Ortiz López, de 30 años, falleció tras recibir una descarga eléctrica cuando al parecer estaba despojando una luminaria pública en el municipio de Arjona, en Bolívar.

El hecho se registró este miércoles, a las 6 de la mañana, en la parte posterior del Centro de Vida del padre Lauro en este municipio.

De acuerdo al reporte de las autoridades Ortiz se habría subido en uno de los postes del alumbrado para hurtar estos bombillos y posteriormente venderlos de forma ilegal.

Sin embargo, en esta ocasión ‘Fray’, como era conocido, no tuvo la misma suerte. Se trepó a un poste que no resistió su peso y se partió, por lo que el hombre no tuvo más remedio, para no caer, que tocar algunos cables de electricidad, pero dio con uno de alta tensión recibiendo una fuerte descarga que lo hizo caer desde las alturas, golpeándose fuertemente en la cabeza.

El hombre quedó sin vida en el mismo lugar de los hechos.

De inmediato los vecinos dieron aviso a los policías del cuadrante, quienes llamaron a la Sijín para hacer la inspección del cuerpo y llevarlo a Medicina Legal donde fue reclamado por sus familiares.

Otros testigos detallaron que ‘Fray’ panadero de oficio cometía estos robos como un tipo de “travesura” en esta población.

En el pasado, de acuerdo al diario El Universal, este hombre habría sido el supuesto responsable de la pérdida de algunas bombillas del alumbrado público, además los moradores aseguraron que fueron varias las denuncias que se habían dado a conocer a la empresa encargada, con el fin de que se hicieran las reposiciones.