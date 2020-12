Lina Tejeiro respondió a críticas por el tamaño de su cuarto del servicio

Hace unos días, la actriz Lina Tejeiro grabó un video para mostrarles a sus seguidores cómo avanzaban las remodelaciones de su casa.

Sin embargo, lo que a muchos les llamó la atención fue el tamaño del cuarto de la empleada doméstica, pues aseguraron que era muy pequeño para las dimensiones que tenía la vivienda.

A través de videos en sus estados de Instagram, Tejeiro respondió a estas críticas que, según ella, la tenían cansada. Además, les dejó claro a sus seguidores que no lo habían visto por completo.

“Yo no diseñé la casa, yo no la mandé a hacer así, yo no le dije a la constructora que hiciera el cuarto así, realmente la casa ya venía así con el cuarto así”, dijo al principio de su declaratoria.

También aseguró que las críticas recaían sobre ella, cuando se trataba de un espacio de la casa. Y les envió un mensaje a quienes hablaron de su vivienda:

“A las personas que están criticando el cuarto sin haberlo visto completamente me parece muy charro porque yo lo enfoqué desde lejos, ni siquiera abrí por completo la puerta ni les mostré el cuarto completo”, afirmó.

En su defensa, explicó que el espacio es digno para una persona: “No puedo decirles que es enorme o que es igual al mío pero le cabe una cama, un clóset, un baño…”.

