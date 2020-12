¿Usted se vacunaría contra el COVID? Esto respondió Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la situación en la ciudad dada la pandemia durante esta época de fin de año y al plan de vacunación contra el coronavirus.

En entrevista con Citytv, la mandataria descartó toques en de queda en la capital. "Bogotá se ha cuidado con cultura ciudadana no con toques de queda. Tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, no esperar a que la Policía o el Ejército nos encierren o nos ordenen no salir porque eso se puede hacer durante tres días, pero eso no se puede hacer toda la vida", dijo.

y agregó: "en vez de toques de queda deberíamos estar acelerando el plan de vacunación, ha pasado más de un año de la pandemia".

Asimismo, detalló que esta noche sostendrá una reunión con el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, para concretar detalles sobre el plan de vacunación.

En esa misma línea, dijo que cuando sea el momento de recibir la vacuna, no se negara: "cuando a mí me toque, cuando me toque mi turno, no por ser alcaldesa, cuando me toque mi turno de acuerdo al plan científico de vacunación, claro que me voy a vacunar, claro que le voy a mostrar a los ciudadanos qué implicación tiene".

También dijo que tuvo que convencer a su mamá de vacunarse, cuando eventualmente le toque: “fui a visitar a mi madre; le dije que se tiene que cuidar mucho por su edad y que el otro año va a llegar la vacuna. Y me dijo: ‘a mí me da miedo vacunarme’ y le dije: ‘madre linda, tú eres la candidata, por tu edad, por comorbilidades, a ser de las primeras personas que se va a vacunar’”, contó López en ese canal.

Claudia López se refiere a la vacuna contra el coronavirus en Bogotá

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News