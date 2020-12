Momentos de pánico se vivieron en el Puente Pumarejo en Barranquilla esta semana. Autoridades logran rescatar a mujer que se quería lanzar del Puente Pumarejo.

Un angustiante rescate fue atendido por las autoridades en la capital del Atlántico cuando una mujer identificada como Yamile amenazaba con lanzarse al vacío desde una enorme altura en este puente.

Sin embargo, dos oficiales lograron aferrarse a la mujer para impedir su caída "la tenemos agarrada" gritaban los policías.

El reporte dio a conocer que la mujer estaba decidida a acabar con su vida debido a que es fundadora de una organización casa hogar para animales, donde tiene a varias mascotas a su cargo, pero al parecer ni la Alcaldía ni la Gobernación han querido apoyarla.

“Tengo una fundación de animales y nadie me quiere ayudar. No tengo empleo. Tengo muchos problemas económicos con mi fundación; mis animales necesitan alimentos y no me quieren ayudar. Vengo peleando con el maldito Gobierno hace tiempo”, dijo Yamile.

La Fundación Colitas Callejeras en la ciudad dio a conocer las impactantes imágenes y pidió a la comunidad ayuda para esta animalista.

La mujer fue detenida y llevaba a un centro de salud para ser valorada.

Yamile tiene una fundación de animales y nadien quiere ayudarla ni el gobierno ,ni la alcaldia ,hoy quiso suicidarse

Esto fue hoy en el puente Pumarejo , policía de tránsito la salvan.

Quien la conoce para ayudarla? pic.twitter.com/nRkrilDizy — Fundación Animal Colitas Callejeras (@AnimalColitas) December 16, 2020

Autoridades logran rescatar a mujer que se quería lanzar del Puente Pumarejo

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO.

Siga aquí a Publimetro en Google News.