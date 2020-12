"Le hizo cara al delincuente": testigo cuenta los instantes de terror que se vivieron en Sitp donde pasajero fue asesinado

Uno de los testigos del asalto que terminó con la vida de un pasajero del Sitp, relató los terribles momentos que vivieron dentro del bus.

En diálogo con Noticias Caracol, el testigo narró el momento en que el bandido se subió al Sitp, amenazando a los pasajeros para que no se movieran: "cuando lo vi, estaba encima del conductor del SITP diciéndole que quieto, que nadie se moviera, con un revólver calibre 38 corto, viejo".

Más adelante, hizo referencia sobre el pasajero que perdió la vida, Wilfrido Murcia Naranjo: "se levantó un pasajero de la parte de atrás, con un palo, y le hizo cara al delincuente. El delincuente dijo: ‘no se mueva que lo mató’, y en el momento en que se le vino encima le disparó".

Según su relato, aunque algunos intentaron detener al asesino, este logró escapar: "cuando le disparó, yo me le mandé encima, solo un pasajero me ayudó, pero el hombre me ganó. Fuimos a dar a la puerta de salida, y él se escapó por la puerta de atrás de la buseta".

Es importante recordar que los hechos se presentaron sobre las 5:24 de la mañana de este martes, luego de que el delincuente abordó el bus del Sitp en un paradero ubicado cerca al centro comercial el Tunal, en el sur de la capital.

A la hora continúan los operativos para dar con el paradero del responsable de este nuevo hecho de violencia en la ciudad.

