Siguen las críticas a Claudia López por eufórica felicitación a Joe Biden

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, felicitó a Joe Biden, luego de que el Colegio Electoral de los Estados Unidos confirmara la victoria presidencial.

En su cuenta de Twitter, Biden celebró el triunfo y varios líderes lo felicitaron. Fue en esa oportunidad donde la mandataria de los capitalinos dejó ver su apasionada posición. "Ganamos", dijo.

"Ya sabíamos, pero ahora es oficial y certificado por el Colegio Electoral. Felicitaciones Presidente @JoeBiden y Vicepresidenta @KamalaHarris !Ganaron! Ganamos! #ElCambioEsImparable", expresa trino de la mandataria.

Críticas a Claudia López por eufórica felicitación a Joe Biden

Las palabras de López rápidamente tomaron impulso en las redes y uno a uno se fueron acumulando los comentarios, que en su mayoría son de crítica.

"Ganamos, suena a multitud. Dedíquese mejor a gobernar a Bogotá que bastantes problemas si tiene y para lo que no ha servido ni cinco Alcaldesa", "¿Ganamos? ¿Usted es ciudadana americana? ¿Es miembro del partido Demócrata? Cada vez que abro el twitter me encuentro con una bobada suya, con razón la ciudad está vuelta miércoles, con una alcaldesa pensando y escribiendo pendejadas todo el tiempo", "uno no sabe si llorar o reír al leer estas estupideces", "póngase a trabajar más bien, la ciudad acabada y usted preocupada por Biden", resaltan algunos de los comentarios que inundan la publicación de López.

