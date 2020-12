"La seguridad de Bogotá se salió de control": Carlos Fernando Galán se lanza contra Claudia López

En los últimos días, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha referido específicamente al tema de inseguridad.

"La seguridad de Bogotá se salió de control por completo. La respuesta no puede ser que no miremos noticieros ni que creamos en estadísticas oficiales (incomparables con años anteriores por cuenta de la pandemia). Si no se reconoce la situación crítica no se va a resolver", expresó en uno de los mensajes.

Más adelante, se refirió al hombre asesinado en Suba, en un caso de sicariato, y a la muerte de un pasajero del Sitp: "ayer fue un caso de sicariato en Niza y hoy fue asesinado Wilfrido Murcia en un SITP. No podemos negar la gravedad de la situación ni tampoco la inefectividad de las medidas adoptadas por la Alcaldía".

Luego, respondiendo directamente a un trino de la alcaldesa Claudia López, expresó que "la respuesta al asesinato de Wilfredo no puede ser un cuadro, no pueden ser estadísticas (cuadros que por cierto comparan dos años que no se pueden comparar de esa forma)".

Carlos Fernando Galán se lanza contra Claudia López

