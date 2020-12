¿Funcionará el aislamiento voluntario y la Navidad virtual para contrarrestar la pandemia?

Aislamiento voluntario. La alcaldesa Claudia López pidió más medidas de protección durante la temporada de diciembre para evitar el contagio de la pandemia.

Y en pleno diciembre… La importancia de las reuniones familiares en esta temporada ha sido destacada por múltiples expertos.

Una Navidad diferente, más apagada, quieta y con menos reuniones, es el balance de la pandemia de coronavirus en el mes de diciembre. Los casos siguen aumentando en el país, y la ocupación de camas UCI se ha expandido. Esto ha hecho que preocupe notoriamente la posibilidad de que los bogotanos, en medio de las reuniones familiares, generen nuevos focos de contagio y agraven la pandemia.

Para esto, la alcaldesa Claudia López pidió a los bogotanos redoblar su responsabilidad familiar, en especial con vistas a las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo. Según las cifras de la Alcaldía, más del 75% de los bogotanos está dispuesto a cumplir con medidas de aislamiento. Por tanto, López pidió a los bogotanos que se aíslen en caso de querer reunirse con sus familiares.

Este aislamiento tiene, además, algunas otras restricciones. Ninguna reunión de navidad o año nuevo puede ser de más de 10 personas, ni tener a personas por fuera del núcleo familiar. Así mismo, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas después de las 10:00 pm. Finalmente, se pidieron medidas de protección para los cerca de 1.6 millones de bogotanos que saldrían de la ciudad.

¿Son estas medidas suficientes? ¿Qué pasará con los bogotanos que tendrán que pasar los días de diciembre por Zoom? PUBLIMETRO consultó a varios expertos sobre las dudas que genera esta posición.

¿Qué tan efectivo puede ser el aislamiento voluntario?

Leonardo León, médico epidemiólogo poblacioncita.

¿Qué tan efectiva es la propuesta de la alcaldesa de entrar en aislamiento voluntario antes de Navidad?

Es muy efectiva en el entendido de que no tenemos restricciones, no tenemos medidas de supresión; es efectiva porque se confía en la responsabilidad de los ciudadanos de Bogotá, como los que vengan de fuera. En el entendido de la condición en la que estamos me parece una medida acertada.

Teniendo en cuenta el panorama actual, ¿qué tan cerca está Bogotá de una segunda ola de coronavirus?

Colombia ya está en el segundo pico desde hace rato. Hay que recordar que esta curva epidemiológica del país depende de grandes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, son las que hablan del comportamiento, pero algo que llama la atención es como la curva epidemiológica de Bogotá a estado estable, en términos de que no ha tenido crecimientos abruptos.

Bogotá podría presentar una segunda ola, es algo muy relacionado con el comportamiento social. Es difícil predecir una fecha, la pandemia es dinámica.

¿Qué acciones se pueden tomar?

Falta fortalecer las acciones de rastreo y aislamiento de las personas y sus contactos. Más del 80% de los casos que se están presentando en Bogotá, es por brotes intra casa: la persona que se contagia en la calle y va y le lleva el virus a la casa, porque no tenemos los cuidados necesarios.

Si ya tenemos estas evidencias hay que tomar acciones, hay que hacer rastreo hasta la tercera generación de contactos; deberían entrar en cuarentena los contactos de los contactos, eso cortaría cadenas de transmisión.

¿Cómo nos puede afectar un fin de año en casa?

Evelyn Tatiana Fajardo, psicóloga de la plataforma Sitidoctor.

¿Quiénes pueden ser los mayores afectados por un aislamiento voluntario en una temporada de diciembre?

Todos hemos sido afectados, pero el aislamiento ha tenido un fuerte impacto sobre las emociones y la conducta de la población infantil y adolescente. Esta pandemia ha generado una serie de factores estresores que impactan a estas poblaciones, que ya llevan nueve meses encerrados.

Hay denuncias de que el encierro está causando aumentos en la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se puede contrarrestar estos hechos?

Hemos visto que durante estos meses han incrementado las discusiones, malos entendidos entre los miembros de la familia, es por esto que la comunicación es fundamental para sobrellevar un conflicto, ¿pero en realidad cual es la base de un conflicto?, todo empieza en las emociones, en saber expresarlas a la persona correcta, así mismo enseñarle al niño a expresarlas y poder controlarlas.

¿Qué recomendación se da para los padres de familia que se encuentran en medio de esta situación?

Hablar abiertamente con sus hijos respecto a lo que está sucediendo a su alrededor. Si bien la situación por la que estamos pasando nunca antes la habíamos vivido, es importante utilizar dibujos, historias, actividades que les permita entender a los niños lo que está sucediendo.

Ahora que se acercan fechas especiales, compartir en familia es una de las actividades que más hacemos por estas fechas. Establece actividades que puedan hacer todos, deja que los niños, niñas y adolescentes propongan actividades, se sientan libres de mostrar sus gustos hacia algo en especial. Pregúntales su reacción frente a estas actividades.

Las cifras

73.2% Es la ocupación total de las UCI en Bogotá, con corte al 14 de este mes, según SaluData.

55.9% de ese 73.2% es el total de ocupación de UCI por COVID-19

1.606 camas están ocupadas

2.195 es el total de camas UCI en la capital