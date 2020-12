El consejo que dio Claudia López para pasar Navidad tranquilos y con familiares

Faltan 10 días para la celebración de Navidad y dos semanas para las fiesta de Fin de Año.

Muchos colombianos se encuentran preocupados por no poder pasar estas celebraciones con sus familiares más cercanos, por la pandemia.

Y es que estas son fechas que se celebran en familia, pero con papás, mamás, adultos mayores con comorbilidades o edades avanzadas se hace casi que imposible.

Pues la alcaldesa Claudia López pidió a los bogotanos y con un llamado en general a que quienes quieran celebrar estas fiestas en paz, que haya una especie de cuarentena.

La propuesta de la mandataria local consiste en que desde este miércoles 16 de diciembre, quienes quieran reunirse tranquilos, se aislen para estar seguros de no estar contagiando a sus seres queridos.

"Si no tenemos estas tres medidas de autocuidado concretas ponemos en riesgo, no solamente al sistema hospitalario, sino que esta navidad no nos termine costando los papás y los abuelos. Así que desde el próximo miércoles, ocho días antes del 24 de diciembre, deberían empezar un aislamiento voluntario".

"Hay tres cosas concretas que debemos hacer. La primera, mantener el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, la segunda; cualquier persona que detecte síntomas (…) debe aislarse inmediatamente, reportarse a su EPS y reportar a sus contactos. Esa es nuestra estrategia DAR: detecto síntomas, me aíslo y reporto", destacó la mandataria.