Este caso de feminicidio ha dejado dolor en este barrio. "No he sido un novio perfecto" escribió joven a su expareja antes de quitarle la vida.

Este viernes Lina Marcela Caballero Zabaleta, de 20 años fue asesinada con arma blanca por su exnovio Eduardo José Garcés Flórez, de 25 años, en hechos ocurridos al interior de la vivienda del presunto agresor, en el barrio Las Flores en Barranquilla.

Según testigos de los hechos, Lina y Eduardo habían terminado su noviazgo hace un mes. Ambos residían en el mismo sector, pero esa noche la joven recibió una llamada de Eduardo y se dirigió a su casa.

“La llamó para que fuera a la casa de él para hablar y arreglar las cosas. Ella se fue y allá sucedió todo”, dijo un testigo al portal Zona Cero.

Los vecinos del lugar alertaron a los patrulleros del CAI, Las Flores por unos gritos que se escucharon alrededor de la 1 de la madrugada en el inmueble.

Lamentablemente la ayuda llegó tarde para Lina Marcela, que yacía sin vida en una de las habitaciones con cinco heridas de puñal en su cabeza.

Mientras tanto Eduardo con la misma arma del crimen intentó degollarse y cortarse las venas, pero aún con vida fue llevado por los uniformados al puesto de salud del barrio donde quedó en calidad de capturado.

Después de haber sido judicializado el portal Impacto News tuvo acceso a una carta que el agresor escribió días antes en computador en la que pedía a su expareja llegar a una reconciliación y en la que se lee “sé que no he sido un novio perfecto, pero siempre he tratado de serlo, siento mucho amor por ti”.

Al parecer Lina Marcela decidió rechazar un regreso con su exnovio, quien presuntamente empezó a enviarle por Whatsapp mensajes intimidatorios como “si no eres para mí, no serás para nadie” terminado en el fatal desenlace.

Esto se lee en la carta que le envío el presunto agresor.

“Amor, en esta carta quiero agradecerte todos los hermosos momentos que me permitiste vivir contigo, todo el amor que me has dado, todo tu apoyo, consejos, entre muchas cosas más. También, te quiero decir todo lo hermoso que siento por ti, mi vida. Sé que no he sido un novio perfecto, pero siempre he tratado de serlo, siento mucho amor por ti, con el cual te he hecho sentir una mujer valiosa. He tenido mis errores y fallas pero aquí estoy, para ir remediando todo aquello que te hizo mal, grandes molestias. Sabes que quiero estar a tu lado para toda la vida, ser alguien muy especial y amado por ti. Mi reina, te pido por favor, no me dejes, para así hacer realidad todo lo que hemos proyectado. Hablemos en persona, con cabeza fría y con el corazón para así llegar a ser con el tiempo la pareja que siempre nos ha gustado ser. Te amo mucho, mi esposa querida y siempre estaré para ti, pase lo que pase, bebé”.

Eduardo fue judicializado y está a la espera de una audiencia con un juez en Barranquilla.

Con Lina Marcela 13 mujeres han fallecido en casos de feminicidio en el Atlántico en 2020.

