Joven terminó en la UCI por una bala perdida en enfrentamiento de ladrón y policía

El uniformado y el delincuente intercambiaron disparos, lo que produjo que la bala perdida se alojara en el cuerpo de la joven.

Michelle Ramos se movilizaba en un taxi cerca de su casa en el sur de Bogotá el pasado domingo. La joven y dos amigos regresaban de su hogar cuando un enfrentamiento entre un ladrón y un agente de policía, por poco, acaba con su vida.

La madre de la joven, Marcela Torres, aseguró a W Radio que una bala perdida se le alojó en un pulmón. "Los hechos son muy confusos porque Michelle venía en un taxi con dos amigos, cuando un ladrón los increpó. Después llegó la policía y ella se bajó del carro. No obstante, no sé qué pasó. Un agente disparó y el proyectil impactó a mi hija”, dijo la mujer.

El proyectil quedó alojado en el pulmón de la joven de 21 años, lo que motivó que fuera trasladada a cuidados intensivos. Casi una semana después, y luego de varias cirugías, pudo salir.

Aparentemente, Michelle confirmó que la bala perdida fue disparada por un policía. "Lo que me dio rabia fue que nadie le prestó los primeros auxilios. Además, el oficial me confesó haberle disparado a Michelle, pero no se le veía ningún remordimiento en la cara. Hay muchas cosas que no cuadran con lo que pasó. Me dijeron muchos datos erróneos”, agregó.

Siga a Publimetro en Google News