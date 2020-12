En su cuenta de Instagram, el cantante de música popular Jessi Uribe compartió una imagen en la que se promociona un concierto suyo el próximo 25 de diciembre, en el marco de la Feria de Cali. La reacción del alcade de Cali al enterarse de concierto de Jessy Uribe

El evento, de carácter presencial y para el que ya se está vendiendo la boletería, fue desvirtuado por el alcalde Jorge Iván Ospina mediante un comentario en su cuenta de Twitter.

Lea también: Alumbrado navideño de Cali, bajo la lupa de la Procuraduría

La reacción del alcade de Cali al enterarse de concierto de Jessy Uribe

Desde hace varios días, el mandatario de los caleños ha repetido que ningún concierto tiene permiso para realizarse de manera presencial por estos días.

"No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos , debo señalar a la opinión que en este incendio no permitiremos eventos presenciales (sic) No vote la plata (sic)", escribió Ospina.

De hecho, esta semana se decretó toque de queda y ley seca en la ciudad, entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., hasta el próximo 16 de diciembre. El objetivo es disminuir los contagios, que han hecho que el departamento se declare en alerta naranja.

La prohibición de los conciertos se extiende para toda la programación decembrina que varios empresarios están proponiendo de manera presencial.

En la nómina hay artistas como Tony Vega, Tito Rojas, Pedro Arroyo, Rey Ruiz y el Binomio de Oro.

No tenemos condiciones de bioseguridad para realizar conciertos , debo señalar a la opinión que en este incendio no permitiremos eventos presenciales

No vote la plata pic.twitter.com/q0IMKJ6EXG — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 11, 2020

¿Cambio de planes?

Ante la prohibición expresa de la Alcaldía, que se profirió públicamente hace unos días luego de que la ciudadanía se quejara por una temporada de conciertos presenciales en la Carpa La 50, el empresario encargado del centro de eventos anunció que iba a devolver el dinero a quienes ya habían comprado su boleta.

Sin embargo, las entradas para estos seis días de concierto se siguen ofreciendo, ahora bajo el concepto de "restaurante-bar" con shows en vivo.

Por lo pronto, el alcalde y las autoridades locales han asegurado que no van a permitirse aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.

Le recomendamos: "Si compra la boleta de un concierto para diciembre, está botando la plata": Alcalde de Cali

Más noticias de Colombia y el mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.