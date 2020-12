"No va ser el 2021 el año de la vacunación masiva": alcaldesa Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la tan anhelada vacuna contra el coronavirus.

En entrevista con Semana, la mandataria explicó que los planes de vacunación dependen de los gobiernos nacionales mas no de los locales.

"De manera que ahí vamos detrás del Ministerio de Salud. Según han dicho ellos, esperamos que a mediados del año entrante podamos hacer la vacunación. No será una vacunación masiva, primero será experimental e irá a las poblaciones de más alto riesgo", explicó.

También detalló que aunque Bogotá no tiene la vacuna biológica, tiene la vacuna comportamental, que se llama cultura ciudadana.

"Que nadie crea que en el 2021 es la vacuna biológica del covid la que nos va a salvar. No va a ser así, no va a haber vacunación masiva. El Gobierno Nacional, según lo anunciado hasta ahora, solo ha preadquirido 10 millones de vacunas, y somos 50 millones de personas. En el 2021 vamos a seguir dependiendo del autocuidado, la vigilancia epidemiológica, los protocolos de bioseguridad, y de nuestra cultura ciudadana. Y como decía mi mamá: haga lo que dependa de usted y hágalo bien. Y así nos va tocar seguir. No va ser el 2021 el año de la vacunación masiva", puntualizó.

Vacuna contra el coronavirus

Decenas de líderes internacionales reclamaron este jueves un acceso equitativo y global a las vacunas contra el coronavirus durante una reunión especial de la ONU para abordar la gestión de la pandemia.

Con casi 65 millones de casos y más de un millón y medio de muertos a nivel global, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria para discutir al más alto nivel la crisis de la covid-19.

Aunque finalmente fueron menos del centenar que se esperaba, jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo intervinieron con mensajes en vídeo en la cita, presentada por la ONU como una oportunidad única para impulsar respuestas comunes a la enfermedad y a las consecuencias económicas y sociales que está teniendo.

En un momento en el que varias vacunas están prácticamente listas para comenzar a usarse, buena parte de la atención se centró en cómo se van a distribuir las inmunizaciones, que según la ONU deben ser un “bien público global”.

