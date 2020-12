Un bochornoso hecho se registró en una calle de Sao Pablo, Brasil. Policía casi mata a su compañero porque le reclamó demora en el almuerzo.

Dos policías se enfrentaron y uno de ellos amenazó al otro con su arma de dotación, pues este le reclamó por haber llegado cinco minutos tarde de su hora de almuerzo y le advirtió que pasaría un informe a su superior.

Ante la advertencia, el uniformado reaccionó de manera violenta y protagonizó la vergonzosa escena en una concurrida avenida.

Los transeúntes grabaron un video de la pelea, que luego compartieron en redes sociales. Todos los espectadores se debatían entra la curiosidad y el miedo por el desenlace que pudiera tener el encuentro.

Según la Policía de Sao Pablo, los uniformados involucrados recibieron una sanción. Además, las autoridades ofrecieron disculpas públicas a la ciudadanía a través de un comunicado.

"La actitud viola directamente los valores fundamentales de la institución, especialmente la disciplina, la jerarquía, el profesionalismo, el honor y la dignidad humana, exigiendo así severos castigos, en la medida de su severidad", explicaba el documento.

De acordo com a PM (Polícia Militar), Nascimento seria conduzido ainda na tarde de hoje ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital, onde ficará detido. Nascimento ameaçou o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias por se atrasar no retorno do almoço. @FarolExpresso pic.twitter.com/qkBkJIvYbz

— Farol News Oficial (@FarolNewsOf) December 5, 2020