"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran". Así inició la presentadora el mensaje con el que anunció en su cuenta de Instagram una nueva revelación médica tras un importante examen. Daniella Álvarez reveló que su otro pie no volverá a funcionar.

La modelo y exreina, que perdió su pie izquierdo después de sufrir una isquemia, reveló que las expectativas que tenía con relación a la recuperación de su otro pie quedaron disminuidas.

"La isquemia se llevó mi pie izquierdo y gracias a Dios mi pie derecho quedó en muy buenas condiciones, pero no quedó funcional para ese momento. Los médicos me dijeron que con las terapias, con corrientes y con ejercicios, lo más seguro es que se fuera a recuperar", dijo la joven.

¿Qué sucedió? Una electromiografía mostró que tenía una lesión grave de su rodilla para abajo y que sus nervios de la tibia y del peroné estaban dañados por completo.

Aunque Álvarez contó que su mamá se había puesto a llorar luego de que le anunciara la noticia, ella conserva su calma y su positivismo de siempre.

"Me preguntarán por qué no me entristecí, no me puse a llorar. Creo que solamente la gente que ha pasado por una situación como la mía, después de tantos sacrificios y después de perder una pierna, sabe que una noticia de estas no nos da tan duro", añadió la mujer.

Por ahora, continuará en terapias y seguirá usando una férula para poder caminar, pues esta le ayuda a tener estabilidad y evita que su pie se doble y se lesione.

