Policías someten ciudadano al que aparentemente pretendían multar por desayunar sin tapabocas en Bogotá

Este nuevo caso de presunto abuso policial se presentó el jueves, en inmediaciones del portal de Usme, en el sur de Bogotá. Así lo reseñó RCN Radio tras compartir las imágenes del momento. Ver AQUÍ el video.

De acuerdo con las imágenes, dos uniformados someten agresivamente a un ciudadano, que manifiesta su indignación por el cuestionable procedimiento.

Los agentes, que no tienen visible el rostro ni su identificación, por el chaleco que llevan, en todo momento piden de manera intimidante a los ciudadanos que se encuentran grabando y reprochando la situación, que se vayan del sitio.

En el transcurso de los minutos, el hombre y testigos, cuentan que antes de ese episodio, los policías lo multaron por orinarse en la calle; sin embargo, lo siguieron y volvieron a querer multar porque no tenía el tacapabocas mientras estaba desayunando.

"Me cogieron allá (por orinar en la calle), les pido que me colaboren y nada, listo. Me ponen el primer comparendo. Entonces voy a desayunar y me hacen otro por el tapabocas y yo preguntó pero, ¿por qué hermano?, y lo que recibo es maltrato", resalta el ciudadano ya esposado.

Abuso policial: Policías someten ciudadano al que aparentemente pretendían multar por desayunar sin tapabocas

Posteriormente, llega otro agente a apoyar la captura, mientras el detenido, alega que- entre otras cosas- lo golpearon fuertemente en la mano.

Al respecto, se espera un pronunciamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá.