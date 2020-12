La curiosa respuesta de Fajardo sobre juntas de EPM a las que no iba

La Contraloría colombiana imputó a 28 personas, entre ellas dos exgobernadores del departamento de Antioquia y a dos exalcaldes de Medellín, por sus presuntas responsabilidades por malas decisiones administrativas en la construcción de la central eléctrica Hidroituango (noroeste).

La medida, de carácter fiscal, fue tomada por el detrimento de 4,1 billones de pesos (unos 1.182 millones de dólares) por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.

Así lo informó la Contraloría (tribunal de cuentas) en un comunicado en el que detalló que entre los imputados están los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo (2012-2015) y Luis Alfredo Ramos (2008-2011), al igual que los exalcaldes de Medellín Aníbal Gaviria (2012-2015) y Alonso Salazar (2008-2011).

"(La) Contraloría profirió 28 imputaciones a personas naturales y jurídicas por 4,1 billones de pesos, por malas decisiones administrativas, constructivas, de ejecución y control en el proyecto Hidroituango", indicó la entidad.

Pues ante estas declaraciones, el exgobernador aseguró que no es que sea perezoso y que si bien no fue a todas las reuniones, no era por falta de voluntad, sino porque estaba ocupado.

“La Contraloría me esta investigando por mi actuación escogiendo el grupo de trabajo y yo creo que la Contraloría se equivoca”, dijo en los micrófonos de Caracol Radio.

El precandidato presidencial aseguró que eran muchas juntas y que no alcanzaba a ir a todas:

“Eran tantas juntas que me era imposible asistir a todas, no es que yo fuera perezoso", indicó el exgobernador a la emisora radial.

Las críticas no se han hecho esperar, los chistes y los memes ya circulan en redes sociales.

Muchos han cuestionado su papel si fuera eventual presidente, pues aseguran que sería mucho más trabajo.

Porque siendo Presidente de la República las juntas van a ser poquitas…#SePuede 🌻 — Alberto Suárez (@Al_ber2) December 4, 2020