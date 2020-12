El joven que sufrió de un violento procedimiento policial habló sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre. Habló el joven que fue arrojado por un policía contra la pared en una estación

Noticias Caracol entrevistó al afectado identificado como Jeiner Sarmiento, quien de acuerdo a las imágenes de video fue golpeado, por un sargento de la Sijín, dentro de la estación de Policía de Sabanalarga.

“Cuando yo me voy a sentar es cuando él llega y se acerca y me agarra por el cuello, me agarra por la espalda y me estrella contra la pared. Eso no es todo el video, porque falta bastante, él me pega unas patadas, vuelve y me pega otra vez y vuelve y me estrella contra la pared varias veces”, dijo Jeiner

Jeiner de 23 años fue detenido por portar marihuana en el municipio de Luruaco y aseguró que demandará al sargento que lo golpeó pese a las amenazas que ha recibido en su contra.

“Recibí una llamada donde me dijeron que yo no podía estar aquí en Luruaco, que me tenía que ir, prácticamente una amenaza, ¿no? Yo le voy a decir que no me voy a ir, que voy a seguir viviendo aquí en mi casa con mi mujer, con mis hijos”, afirmó en Noticias Caracol.

El coronel Hugo Molano, comandante de la Policía del Atlántico, aseguró que uniformado implicado en el hecho fue removido de su cargo y ubicado en otra dependencia mientras se adelanta la investigación.

La Procuraduría está haciendo el seguimiento de este caso.