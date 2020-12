Hermanos de Bogotá perdieron el año por no tener computador para sus clases virtuales

Los dos menores de edad se quedaron sin mecanismos para asistir a sus clases virtuales y por tanto perdieron el año.

Dos niños de un colegio de Bogotá lamentan una decisión que los llevó a perder el año escolar. Los menores, un par de hermanos que veían tercero de primaria, no tenían equipos para acceder a clases virtuales. Por esto, ambos tendrán que repetir en 2021 el tercer grado.

Según Noticias RCN, el colegio en el que estudiaban les dijo que perdieron el año luego de no asistir a ninguna clase virtual. Aunque tenían fotocopias para cubrir la falta de equipos y comunicación, estas les llegaron borrosas.

Valerie y su hermano William dicen que este año estudiaron tanto como pudieron. Usaron por turnos una pequeña mesa de madera cuando tenían tareas. "A veces peleábamos porque no había mesa”, expresó Valerie al noticiero.

“Nosotros no podíamos porque no teníamos computador ni internet. Hasta hoy no sé cómo es una clase virtual", añadió.

Según Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres, "más o menos el 10% de la población colombiana en educación prescolar a 11 perderá el año escolar". Estas cifras indican que unos 900.000 estudiantes en todo el país perdieron el año por problemas como el de Valerie y William.

