Entre el 1 y el 12 de diciembre se realizará la octava versión de la Feria del Libro, organizada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc).

Este espacio fue creado para dar a conocer las novedades del Sello Editorial de la entidad, que acaba de ganar un premio nacional en la categoría Divulgación de la XXVII Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo. Además de presentar los títulos que hacen parte del catálogo del Instituto, se realizarán lanzamientos virtuales, con autores e invitados especiales.

No obstante, también se tendrá un espacio presencial, donde los asistentes encontrarán publicaciones con grandes descuentos. De ese modo, la invitación es a visitar la Feria, tanto en la tienda virtual de la editorial Siglo del Hombre, como en su espacio físico, ubicado en la sede del Centro de Documentación del Idpc, calle 12b No. 2-58, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 5:00pm.

Agéndese para la Feria del Libro que se toma Bogotá este diciembre

Entre las novedades, se encuentra el lanzamiento del Idpc sobre uno de los primeros barrios obreros de Bogotá: el barrio Gaitán. Según la reseña, esta publicación acude a tejer la historia del lugar junto con sus habitantes y resalta la particular tipología arquitectónica del barrio y la escultura del centro que una vez fue dinamitada y luego recuperada por la acción colectiva de sus habitantes. Esta publicación se acompaña de otro libro que comprende la historia ilustrada del barrio.

Los asistentes también descubrirán el libro Ricaurte, Carrizosa y Prieto, el cual reconstruye la trayectoria de esta firma de arquitectura compuesta por la segunda generación de arquitectos graduados en la Universidad Nacional de Colombia. Además de las casas individuales por encargo que realizó la firma, ésta también desarrolló vivienda en serie multifamiliar para barrios como Quinta Mutis, el Polo Club y Niza.

Asimismo, podrán detallar el lanzamiento de Un herbario del Bronx. Vida y memoria entre las ruinas, es la agenda 2021 del Idpc y contiene la selección de la vegetación que surgió de allí, entre las grietas de los antiguos edificios y de lo que para muchos fue el infierno en vida. El herbario fue realizado por exhabitantes de calle, investigadores y mujeres sabedoras de la Plaza de Mercado Samper Mendoza que identificaron los usos de estas plantas.

“Este año la Feria del Libro Idpc es muy importante, no solamente porque recoge todo el catálogo editorial previamente ha producido el Sello Editorial, sino también las novedades, con las cuales se van a poder encontrar las personas interesadas en temas de ciudad, patrimonio cultural y Bogotá”, explicó a PUBLIMETRO Ximena Bernal, coordinadora de Publicaciones del Idpc.

