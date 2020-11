¿Segunda línea del Metro de Bogotá será elevada o subterránea?

La discusión por el recorrido de la segunda línea del Metro de Bogotá promete empezar tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López.

Este jueves, la administración distrital reveló el recorrido de la segunda línea del Metro de Bogotá. Luego de los estudios de prefactibilidad, se decidió que el Metro tome por la calle 72 entre las avenidas Caracas y Ciudad de Cali. Posteriormente entrará por esta última vía hasta Suba. Servirá a las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos, atendiendo a unos dos millones de usuarios.

Aunque la alcaldesa Claudia López realizó el anuncio del recorrido, todavía quedan muchas cosas por decidir. La mandataria, de hecho, aseguró que estas se definirán mediante el estudio de factibilidad que ya se está llevando a cabo. Uno de los elementos que se definirá es si la línea se hará elevada, a nivel o subterránea.

La propia mandataria aseguró que esta decisión llegará en 2022, cuando se entreguen los estudios. También se definirá cuántas y cuáles estaciones tendrá la segunda línea del Metro de Bogotá, cuál será su modelo de conexión con TransMilenio, Regiotram y la primera línea, y sus costos definitivos.

A pesar de esto, concejales como Ana Teresa Bernal rechazaron que se plantee la posibilidad de una línea elevada de metro. La cabildante de Colombia Humana rechazó esta medida y la comparó con la construcción de las troncales de TransMilenio de la calle 13, avenida 68 y carrera Séptima.

"No haré TM Av 68": Habrá TM Av 68, "No haré TM en la Cll 13": Habrá TM en la Cll 13, "No permitiré TM por la Cra 7a": Va a hacer TM por la Cra 7a. Hoy @ClaudiaLopez dice que no descartan que la 2a fase del Metro sea ELEVADO, cuando en campaña había dicho que sería "Subterráneo" pic.twitter.com/1lMNpNHZuq

— Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) November 26, 2020