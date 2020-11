El último partido de Maradona en Colombia terminó en un escándalo

En 2015, Gustavo Petro trajo al astro argentino a un "partido por la Paz", pero el último partido de Maradona en Colombia terminó en un enfrentamiento.

La muerte de Diego Armando Maradona este miércoles llenó de recuerdos a millones de fanáticos del fútbol mundial. El astro de Villa Fiorito, el hijo de doña Tota, el "barrilete cósmico" de Víctor Hugo Morales, jugó en Colombia varias veces. Algunos de estos partidos fueron con la selección albiceleste, en especial para las clasificatorias al mundial de México 1986.

El último de sus partidos en nuestro país, el 10 de abril de 2015, fue una invitación que le realizó el entonces alcalde Gustavo Petro. En su momento, PUBLIMETRO resaltó que unas 8.000 personas fueron al Estadio Metropolitano de Techo para ver al ídolo.

El último partido de Maradona en Colombia tuvo por un lado a estrellas de Millonarios y Santa Fe, contra un equipo de "amigos de Diego". El juego buscaba apoyar el proceso de paz que se adelantaba con las Farc en La Habana, que se firmó el 30 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón.

A un lado, Maradona estuvo acompañado de grandes estrellas como Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Juan Pablo Ángel, Mauricio Serna y el paraguayo Roberto Cabañas. Las estrellas capitalinas contaron con Bonner Mosquera y Mario Vanemerak, además de varios jugadores de la década de 1980. Como dato curioso, el entonces técnico de Millonarios, Ricardo Lunari, jugó con su compatriota.

El último partido de Maradona en Colombia no fue fácil para el 10, quien sufrió seriamente los 2600 metros de altura de la ciudad. El juego terminó 2-1, con goles de Mario Vanemerak, Sergio Galván y Maradona. En el último minuto, el campeón del mundo en 1986 anotó un penal cobrado para que pudiera celebrar ante los bogotanos.

Esta celebración se vio manchada pues, mientras daba una vuelta para saludar a los aficionados presentes en el Estadio de Techo, golpeó a un hincha que le acercó demasiado el celular en medio de la muchedumbre.

La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, tuvo que pedir disculpas en nombre de Maradona. Según la alta funcionaria, la agresión del argentino se dio debido a que se sintió muy mal por jugar a la altura de Bogotá. "Ocurrieron esos hechos y es lamentable que opaquen la magnitud del partido y el comportamiento de la gente", aseguró.

Antes del último partido de Maradona en Colombia, Diego recordó las privaciones que vivió en su infancia, que lo motivaban a hacer estos juegos benéficos. "Cuando era chico, pasé hambre. Éramos muchos y la olla de comida no era suficiente. Aprendí de mi padre que, si algún día llegaba a ser alguien, no me iba a olvidar de eso. Por eso cuando me llaman a hacer partidos por el África, me dan ganas de jugar dos veces al día, para que esos niños coman”, dijo el 10.

