Fue uno de los líderes del cartel de Medellín y creador del sistema para transportar la droga. El socio de Pablo Escobar, Carlos Lehder, reveló cómo comenzó su vida criminal.

Carlos Lehder

Según Infobae, el socio de Pablo Escobar y uno de los líderes del temido cartel de Medellín, Carlos Lehder, inició su vida criminal robando carros en Nueva York.

Justamente, su relación con los vehículos le permitió crear un sistema de transporte para el tráfico de droga.

“Él fue realmente el primer narcotraficante que hubo en Colombia que inventó la logística de que el narcotráfico fuera en aviación por lo grande”, afirmó Simón Vélez, amigo de la familia Lehder, a Univisión Investiga, según el mismo medio.

Lehder fue el primer capo colombiano en ser extraditado, luego de ser traicionado por Pablo Escobar. Se dice que por un problema de mujeres fue que Escobar lo entregó a Estados Unidos.

En febrero de 1987 fue extraditado, el mismo día en el que lo capturaron y, según el mismo medio, ningún capo hizo nada para evitarlo.

Su hija, Mónica Lehder, fue quien le confirmó al portal que el exnarcotraficante se encontraba en Alemania, ya dispuesto a "disfrutar de su vejez".

Sobre su condena en una cárcel en Estados Unidos, Lehder le dijo a Los Juanes, el único medio con el que ha hablado, que: “Desde que fui confinado en solitario en la penitenciaría del imperio más poderoso de la tierra (EEUU), esa misma noche me quedé profundamente dormido por 33 años. Y vine a despertar, cuando sonó el citófono de mi celda, en donde me dieron 15 minutos para alistarme y quedar libre. Me dijeron que mi escolta de deportación ya estaba en la cárcel y que debía ser acompañado por una caravana de carros blindados”.

