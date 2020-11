Este lunes 23 de noviembre se cumple un año del ataque que, dos días después, acabó con la vida del estudiante Dilan Cruz, en medio de una manifestación en el centro de la capital.

De acuerdo con las investigaciones, Dilan fue herido por un capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), quien le disparó en la cabeza con una escopeta calibre 12, cuya munición era una bolsa con perdigones de plomo. El informe forense del Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que se trató de un homicidio violento.

Yenny Alejandra Medina, mamá de Dilan, resaltó en diálogo con El Espectador que el caso de su hijo sigue en impunidad.

Inicialmente, Medina recordó el doloroso momento en que le contaron lo sucedido. "Me dijeron que mi hijo estaba marchando y que recibió un impacto por un disparo del Esmad. En medio de mi sorpresa, dije: “Pero, ¿cómo así?”. Sentí lo que toda madre siente: angustia, desespero… Me trasladaron y llevaron al hospital. Allí lo pude ver. Me lo dejaron desfigurado".

Más adelante, la mujer advirtió que no ha recibido apoyo de las instituciones: "hemos recibido un gran apoyo del grupo de abogados (Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos). Ellos merecen nuestra gratitud. Pero de parte del Estado no hemos recibido nada. Ha sido muy frustrante. Estos procesos pueden demorarse eternidades y siento que nunca la justicia va a hacer lo que corresponde. Es muy desalentador. Dilan solo ha recibido del Estado impunidad, impunidad, impunidad. Ha pasado un año y no hay una respuesta clara. Cada vez ponen más trabas y dilatan cada paso de una manera impresionante".

Mamá de Dilan Cruz habla tras un año del asesinato de su hijo

Asimismo, dio a conocer que luego una vez el país conoció estos hechos, no pudo salir a dar su opinión a los medios de comunicación, porque se lo prohibieron: "el Inpec me lo prohibió. Me dijeron: 'o hace las cosas como le decimos o no le permitimos ver a su hijo'".

