Miles de ciudadanos se congregaron desde tempranas horas de la mañana en el Madrugón de San Victorino que se salió de control este sábado. Denuncian aglomeraciones y caos en Día Sin IVA en San Victorino.

En redes reportaron aglomeraciones sin distanciamiento físico ni bioseguridad en medio de esta jornada.

La reactivación económica en el Día sin IVA se está registrando con saldos positivos para los comerciantes, pero sin las medidas de autocuidado por parte de los compradores y el gremio.

Las calles del popular sector fueron invadidas por miles de consumidores que no perdieron la ocasión aprovechar los descuentos y para hacer sus compras en multitudes que no dejaban ni transitar los carros.

Algunos usuarios hicieron un llamado a las autoridades para imponer el orden en la zona comercial.

Una amiga comerciante tomó hoy estas fotos en San Victorino y me las envía. No hay ningún tipo de control. Esto es hoy NO el día sin IVA, @ClaudiaLopez pic.twitter.com/68739BYrBK

— Clara Lucía Sandoval🇨🇴 (@clarasandoval) November 18, 2020