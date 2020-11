Este hecho ha generado dolor, indignación y rechazo en esta comunidad. Familia denunció fusilamiento de un menor por grupo armado en Cauca.

Un menor de 14 años, nacido en el departamento del Atlántico y conocido en el mundo circense como el payasito '100 pesitos' habría sido fusilado por un grupo armado en el corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, en el Cauca.

De acuerdo al portal Zona Cero, el menor, natural de Puerto Colombia, Atlántico, se fue para vivir con su mamá pero tristemente halló su fin.

"Él ayudaba al padrastro en cualquier cosita en la finca. Se fueron a ver su mamá, que tenían rato sin verla, y mira lo que me le pasó a mi hijo, que me lo mataron por allá. Toda la vida estuvo en el circo conmigo y ahora por la pandemia nos tocó guardar la carpa. Él nació en el circo y se fue desarrollando en el circo. No sé qué voy a hacer cuando vea el cuerpo. No sé todavía. Me lo mataron, era muy bueno como payasito", dijo el padre del menor al portal Zona Cero.

Según la denuncia, el menor fue asesinado por un grupo armado, que le ordenó que se uniera a sus filas. Sin embargo, el joven se negó y por ello fue baleado delante de su mamá, su hermana y su padrastro.

A quienes quedaron con vida en el corregimiento El Plateado, los amenazaron y les dieron 12 horas para que se fueran del pueblo porque si no correrían con con la misma suerte que el menor.

Fabián Torres, representante de la Mesa Distrital de Circo de Barranquilla y miembro de la mesa nacional de Circo reportó el lamentable caso del cual fue informado el pasado martes.

Torres aseguró que debido a la pandemia, esta familia de circo tradicional en el Atlántico tuvo que cerrar la carpa y tomaron la decisión de desplazarse a donde vivía la mamá que trabajaba en una finca en Cauca.

El representante de la Mesa Distrital de Circo de Barranquilla empezó a recoger fondos para trasladar el cuerpo del menor al Atlántico y para sus exequias.

La Gobernación del Atlántico hizo unos aportes económicos, que no han podido desembolsar, por temas contractuales.

El gremio circense también está recibiendo mercados en el barrio Chiquinquirá, en Barranquilla, en la calle 44 No. 27-05, para ayudar a la familia.

También habilitaron la cuenta de Bancolombia 3014294605, a nombre de Fabián Torres para aquellos que deseen ayudar.

