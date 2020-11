Convocan plantón y velatón por "365 días de impunidad" del asesinato de Dilan Cruz

Convocan plantón y velatón a un año del asesinato de Dilan Cruz en Bogotá.

Denis Cruz, hermana de Dilan, está realizando la convocatoria por redes sociales. "El próximo lunes 23 de noviembre conmemoramos 365 días de impunidad en la ‘Esquina Dilan Cruz Av. 19 con carrera 4a'. Acompáñenos con su cacerola", resalta la invitación.

Para rendir homenaje a su memoria, se tienen preparadas varias actividades, como un plantón que inicia a las 2:00 de la tarde con distintas muestras artísticas; asimismo, se tiene contemplada una velatón hacia las 6:00 de la tarde.

Convocan plantón y velatón a un año del asesinato de Dilan Cruz en Bogotá

Dilan Cruz murió luego de que el capitán del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Manuel Cubillos Rodríguez, le disparó durante las manifestaciones de noviembre pasado en el centro de la capital.

Según videos y denuncias, el joven se encontraba marchando pacíficamente cuando los miembros del Escuadrón los empezaron a atacar.

El caso penal contra Cubillos Rodríguez está en un juzgado penal militar; igualmente se sigue una investigación disciplinaria a cargo de la Procuraduría. El Tiempo destacó que fuentes del Ministerio Público dieron a conocer que están ad portas de terminar la investigación para finalmente llevar el proceso a juicio.

No obstante, a la fecha no hay luces de los resultados de las investigaciones. Mientras tanto, allegados de Dilan e incontables voces ciudadanas continúan exigiendo que su muerte no quede en la impunidad.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News