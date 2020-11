Tres enemigos del ahorro en tiempos de pandemia

La pandemia ha sido una de las principales razones por la que las finanzas personales se han visto afectadas, por eso le consultamos a Andrés Vásquez, CEO de Nequi, para identificar cuáles son los tres principales enemigos del ahorro.

Vásquez considera que, inicialmente, durante el 2020 los colombianos han tratado de saldar sus deudas más rápido que en otros años. "Durante los meses de la pandemia se ha registrado una importante reducción en los gastos. Sin embargo, esto no significa que no existan pequeños enemigos del ahorro en estos tiempos. Gastos casi invisibles que aparentemente no suman mucho, pero que pueden hacer una gran diferencia a la hora de fortalecer los cada vez más necesarios ahorros familiares", explicó

Gastos hormiga

Tal y como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, la alteración de la vida cotidiana y la presencia de una pandemia hizo que más de uno se concentrara en vivir y gozar el hoy, tal y como estría ocurriendo actualmente. "Esa elección por el presente puede hacer que los gastos, los antojos y las compras se eleven hasta poner en riesgo nuestros meses próximos. El problema de esta conducta es que puede llevarnos a tener un futuro de escasez, si no medimos los gastos o guardamos para posibles imprevistos futuros. A nivel de plata, hay que buscar un equilibrio entre ese hoy intenso que no da espera y ese mañana en el que también hay que vivir, pagar servicios y comer", dijo Vásquez.

Actualmente las aplicaciones bancarias cuentan con alternativas como el Colchón de Nequi, que es una función en la que los usuarios guardan plata como si estuviera escondida y le ponen diferentes filtros de seguridad para no usarla hasta que algo urgente ocurra.

El descontrol

Aunque viene de la época pre-pandémica, uno de los más grandes enemigos del ahorro es no llevar las cuentas de lo que se gasta. "Existe la creencia generalizada de que para tener una vida financiera saludable es importante tener un sueldo altísimo. Los ingresos son importantes, pero es mucho más importante aprender a distribuirlos, a saber cuánto se gasta cada mes para poder hacer una proyección de ahorro", indicó el ejecutivo.

Actualmente, en la red existen diferentes aplicaciones que permiten ingresar todos los gastos que se realizan a diario. La recomendación es llevar un control de gastos con las fechas de compras, transferencias y todos los movimientos de la plata.

Aumento de pedidos a domicilios

Durante la pandemia los colombianos se familiarizaron con comprar en línea y a través del celular. "En 2020 las compras digitales dejaron de concentrarse en moda y tecnología, y se expandieron a comida, salud y entretenimiento, entre otros sectores. El uso de las compras digitales le facilitó la vida a cientos de miles de personas. Pero, todo en extremo es nocivo. Las compras en línea pueden volverse un enemigo de las finanzas personales, cuando se hacen sin control y sobre todo, cuando se difieren a muchas cuotas. Comprar más allá de lo presupuestado para compensar una mala semana, para reemplazar una salida que no pudo hacerse por el confinamiento o para calmar un antojo puede terminar golpeando y poniendo en peligro nuestro presupuesto mensual", explicó.

La recomendación es destinar un presupuesto determinado a las compras digitales. En las aplicaciones bancarias existen opciones llamadas bolsillos en las que se puede guardar una cantidad de dinero que puede ser controlada.

